Schutter Nashville kocht legaal 7 wapens en werd behandeld voor "emotionele stoornis", zegt politie

"Audrey Hale stond helemaal niet op onze radar", zegt politiechef Drake. "Hadden we geweten dat ze vuurwapens bezat én een emotionele stoornis had, dan hadden we die wapens zeker afgepakt."

Over een motief is nog steeds niets bekend. De 28-jarige Audrey Hale had een manifest nagelaten waarin ze ook andere mogelijke locaties voor een schietpartij beschreven had. De FBI is nog bezig met het manifest te ontleden, klinkt het.

Een van de aanwezige journalisten vroeg aan de politiechef of de politiediensten wel snel genoeg ter plaatse waren. Volgens Drake duurde het precies 11 minuten dat de politie ter plaatse was nadat het telefoontje was binnengekomen in de noodcentrale. "Uiteraard willen we het steeds beter doen, maar het verkeer zat ook vast", aldus Drake.