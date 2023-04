Snelste laadpaal van ons land geopend in Ardooie: laden aan 360 kW, maar geen enkele auto laadt zo snel op

De paal is geïnstalleerd op de site van diepvriesgroentenbedrijf d'Arta in Ardooie, maar zal ook voor andere mensen met een elektrische auto beschikbaar zijn. "d'Arta is een bedrijf met zakenrelaties in het buitenland. Als die mensen met een elektrische auto naar hier komen, is het gemakkelijk als ze hun auto volledig kunnen opladen tijdens een korte vergadering", zegt Gilles Douterlungne van Supplimax, de leverancier van de laadpaal."

In totaal heeft het bedrijf 28 laadpalen en deze ultrasnellader. "De paal is van constructeur ABB en is de eerste paal ter wereld die 360 kW kan leveren." Omdat de paal op de site van het bedrijf staat, kan je er niet altijd terecht. "Er is zwaar vrachtverkeer en daarom is beslist dat particulieren enkel na 18 uur, na de kantooruren dus, en in het weekend kunnen opladen. En dat aan de voordelige prijs van 50 cent per kWh."