Eerste fase in renovatie van Claeskapel in Lembeek: leerlingen Houtbewerking herstellen toegangsdeur

De renovatie aan de Claeskapel in Lembeek is van start gegaan. Dankzij de leerlingen van het GO! Technisch Atheneum in Halle heeft de kapel al een nieuwe deur. Het is een replica in dezelfde stijl als de oorspronkelijke deur die er sinds de bouw in 1846 instond. "Het was zeker niet eenvoudig, maar het is leuk voor de leerlingen om iets voor de gemeenschap te maken”, vertelt leraar Marc.