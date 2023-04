Studenten, personeel en vakbonden UGent voeren actie tegen besparingsplannen van de universiteit

Met ongeveer 200 waren ze: studenten, personeelsleden en vakbondsleden van de Gentse universiteit. Ze brachten spandoeken mee en lieten zich goed horen. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de UGent.

Een van de zaken waarop bespaard zou worden volgens de actievoerders is duurzaamheid. "We zouden willen vragen: laat de duurzaamheid en het green office zoals ze zijn, en word nog meer duurzaam, alleen zo kunnen we toekomst van de studenten garanderen."

Ze geven ook alternatieven om op te besparen. "Wij vinden dat UGent beter zou besparen op zaken zoals bijvoorbeeld hun marketingcampagne. Die heeft heel veel gekost en is minder nodig dan het duurzaamheidsbeleid."