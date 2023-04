Twintigtal bewoners geëvacueerd na uitslaande appartementsbrand in Blankenberge

De brand ontstond dinsdagochtend rond 2 uur in een appartementsgebouw in de A. Ruzettelaan in Blankenberge. De uitslaande brand ontstond in één van de appartementen. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De drie bewoners, twee volwassenen en een kindje, konden op tijd vluchten.

De brandweer evacueerde ook een twintigtal andere bewoners en controleerde de andere appartementen op CO-gevaar. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens de brandweer ontstond het vuur buiten of aan het raam.