Uitbaters hondenkennel Kasterlee veroordeeld voor geweld tegen ontevreden klanten die ziek mopshondje hadden gekocht

In december 2020 hadden klanten van hondenkennel Felicanis in Kasterlee een mopshondje gekocht. Toen ze thuiskwamen, merkten ze dat het dier ernstig ziek was. Ze wilden hun geld terug of een andere hondje. Dat was niet naar de zin van de uitbaters. Die snauwden de kopers af en duwden ze buiten. De vrouwelijke uitbater werkte de vriendin van de klant op de grond, stak haar vingers in de ogen van het slachtoffer, ging op haar zitten en nam haar in een wurghouding. De agressie stopte toen enkele medewerkers van de kennel tussenbeide kwamen.