Verdwenen Populierendreef uit 17de eeuw aan Apostelhuis van Alden Biesen wordt belevingswijngaard

"Van een stuk van 4 hectare willen we een mooie belevingswijngaard maken", zegt Fabio Celli, eigenaar van wijndomein Montepertini in Mopertingen. "De verdwenen zevende dreef gaan we heropwaarderen. We hebben nu 16.000 planten geplant. Komend jaar komen er nog 4.000 bij en dan gaan we ook onze evenementenweide gebruiken voor allerlei events. We gaan hier vooral chardonnay, pinot noir, pinot gris en pinot blanc verbouwen, zowel stil als mousserend."