Verlichting in nieuwe Antwerpse politiegebouw brandt dag en nacht ... maar politie verhuist pas in mei

Het is een vreemd zicht aan de Singel in Berchem waar het nieuwe hoofdkwartier van de Antwerpse politie staat. De verlichting in het nieuwe gebouw brandt namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nochtans zijn er combi's noch agenten te bespeuren. "Dat klopt. Het licht brandt volop maar we verhuizen pas in mei", zegt politiewoordvoerder Willem Migom aan Radio 2 in Antwerpen. "Sinds vorige week heeft de aannemer het gebouw aan ons overgedragen en is het lichtplan in voege getreden. Je kan dat niet zomaar met een schakelaar aan- of uitzetten."

Op Twitter vragen Antwerpenaren zich af of dit echt niet zuiniger kan. "In het gebouw hangen zuinige LED-lampen", benadrukt Migom "Onze technici zeggen bovendien dat het opstellen van een tijdelijk aangepast lichtplan meer geld kost dan de LED's te laten branden."

Volgens de politie heeft de volledige verlichting ook een rol om de werking van de agenten te maskeren. "In ons lichtplan zijn de buitenste lokalen altijd verlicht, 's nachts op een dimstand. Op die manier kunnen waakzame criminelen niet zien of er plots veel manschappen van een bepaalde dienst uitrukken voor een interventie." Tot het zover is, kunnen alle Antwerpenaren nog ruim een maand "genieten" van een leeg maar verlicht politiegebouw.