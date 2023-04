Vernieuwd dispatchingcentrum voor hulpverlening in Zuid-West-Vlaanderen

Het vernieuwde dispatchingcentrum bevindt zich in de brandweerkazerne in Kortrijk. Daar ontvangen dispatchers de telefoontjes zoals bijvoorbeeld bij een brand, een verkeersongeval, een storm of een overstroming. Die dispatchers hebben een nieuw computersysteem. Daardoor kunnen ze nog sneller en nauwkeuriger reageren, zegt majoor Philip Stichelbaut van Fluvia, de hulpverleningszone voor Zuid-West-Vlaanderen.

"Met het nieuwe oproepsysteem kan de dispatcher eenvoudiger extra middelen inzetten bij een grootschalige operatie zoals een industriebrand. Bij storm- en waterovelast is het met de nieuwe software gemakkelijker om een overzicht te houden. Radio- en telefoonverkeer worden voortaan gebundeld in één systeem. We kunnen ook gesprekken opnemen en dat maakt het eenvoudiger om de kwaliteit van onze dienstverlening op te volgen."