Afdeling materniteit Noorderhart in Pelt volledig vernieuwd: baby's die constante zorg nodig hebben mogen samen met mama in de kamer liggen 

Warme, neutrale kleuren en heel wat houtwerk kenmerken de vernieuwde afdeling materniteit van het ziekenhuis Noorderhart in Pelt. Maar vooral de verbinding tussen de ouders en hun pasgeboren baby staat er centraal. "Ouders van prematuurtjes of baby's die meer zorg nodig hebben, kunnen vanaf nu in dezelfde kamer verblijven", zegt Annick Corremans, medisch diensthoofd en duoleider materniteit bij Noorderhart.

In totaal zijn er 17 gewone kamers, waar het babybedje en het badje naast het bed van de mama staan. Maar daarnaast zijn er nu ook 4 zogenaamde 'koalakamers', waar de baby's in een afgesloten glazen box in de kamer kunnen liggen. "De mama's kunnen hun baby constant zien, terwijl die ook bewaakt wordt door de vroedvrouw van de neonatologie en er de nodige zorg krijgt. Eerst lagen de baby's op een aparte afdeling, waar de ouders telkens nog door de gang moesten om er te geraken. Dat was niet altijd evident voor pas bevallen vrouwen", vertelt Corremans.