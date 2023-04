Snorkelen tussen tropische vissen en een wielermuseum in een kerk: 10 verrassende tips in Vlaanderen en Brussel voor paasvakantie

In 1800 stond Wezemaal bekend als hét wijndorp. Je vond er 32 hectare aan wijngaarden die 32.000 liters wijn per jaar opbrachten. "Zelfs de Koning der Nederlanden kwam hier de Hagelandse wijnen proeven", vertelt Eduard Monsecour, voorzitter van vereniging Steenen Muur. De organisatie bestaat al 25 jaar en organiseert de Wijnfeesten in Rotselaar.

De wijngaard is even verdwenen, maar is nu volop in heropbouw. “We produceren nu ongeveer 3.000 liter wijn uit zeven soorten druiven. De wijn wordt niet verkocht, maar wordt enkel gebruikt voor proeverijen in het bezoekerscentrum voor Hagelandse wijn.

De organisatie draait volledig op vrijwilligers, naar wie ze steeds op zoek zijn. “Het is zoals werken in het zuiden van Frankrijk. Bovendien worden onze vrijwilligers uitbetaald in wijn. Hoe meer je werkt in de wijngaard, hoe meer liter je krijgt.”