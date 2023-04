Vervallen stuw op Roosterbeek in Zonhoven vervangen om water goed te verdelen

"Niemand wist van wie de oude, vervallen stuwdam was. Wij hebben die vervangen zodat we de stand van het water in dit gebied in de gaten kunnen houden", zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Water. "Dit kadert ook in de Blue Deal, de vernatting van de omgeving, wat belangrijk is voor de biodiversiteit en voor in tijden van droogte. Onze provincie heeft de afgelopen zomers geleden onder zowel wateroverlast als droogte. Daarom moeten we aan goed waterbeheer doen."