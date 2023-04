Vogelgriep in ruime omgeving rond Aalst is verdwenen: geen ophokplicht meer voor pluimveebedrijven

Vorige maand nog werd de vogelgriep vastgesteld bij een kippenbedrijf in Baardegem, een deelgemeente van Aalst. Om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder zou verspreiden, legde het voedselagentschap FAVV een ophokplicht op voor alle pluimveebedrijven in de ruime omgeving rond Aalst.

De situatie bij het kippenbedrijf uit Baardegem is intussen onder controle. Dat blijkt uit de laatste controles van het voedselagentschap. Het FAVV raadt pluimveebedrijven in de buurt wel nog steeds aan om waakzaam te zijn. Ook blijft het raadzaam om een melding te doen als kippen of ander gevogelte mogelijke symptomen van vogelgriep vertonen.