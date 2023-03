“Antwerpenaren hebben een dikke nek en West-Vlamingen werken hard”: waar komen die vooroordelen vandaan?

Waarom hebben we de neiging om te veralgemenen als we naar ‘de ander’ kijken? “Er bestaan veel vooroordelen over vooroordelen”, vertelt socioloog Walter Weyns in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2. “Het meest hardnekkige vooroordeel is het feit dat een vooroordeel altijd slecht is. Dat klopt niet. Vooroordelen helpen om het leven makkelijker te maken. Als je koffiedrinkt, ga je ervan uit dat de drank warm is. Dat is ook een vooroordeel. Het wordt problematisch als een vooroordeel vastroest en je niet meer van mening verandert. Dan spreken we strikt genomen over een stereotiep en niet over een ‘vooroordeel’.”