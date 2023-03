Schietpartijen zijn nationale plaag in de VS: dit jaar alleen al staat de teller op 130

Al 133 schietpartijen, of mass shootings zoals ze dat in de VS noemen, in slechts 3 maanden tijd. 12 keer was een school het doelwit. Dat zijn duizelingwekkend hoge cijfers. In 2023 alleen al kwamen 141 mensen om bij zulke schietpartijen en raakten 265 mensen gewond.

Als die tendens zich voortzet, dan wordt 2023 het bloedigste jaar tot nu toe in de Verenigde Staten. De schietpartij in de school in Nashville was bij de bloedigste schietpartijen van dit jaar én een van de slechts vijf schietincidenten met een vrouwelijke schutter.