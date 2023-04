Honderden anderstalige jongeren wachten mogelijk nog tot september op een school

In Oost-Vlaanderen zoeken ze voor 16 leerlingen in Aalst een plaats, en voor een 30-tal in Sint-Niklaas. In Gent hebben ze dan weer enkele plekjes over. In West-Vlaanderen heeft enkel Oostende een plaatsgebrek voor 35 leerlingen. In Roeselare zitten alle plaatsen vol, in Brugge en Kortrijk is voorlopig geen wachtlijst nodig. Ook in Limburg, in Hasselt en Genk, slagen scholen er net in om alle leerlingen een plek te geven, al merken ze ook daar dat ze nog nooit zoveel leerlingen hebben zien instromen.