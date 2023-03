Wandeling met “nutteloze bordjes” op komst in centrum Genk: “We willen de mensen aan het lachen brengen”

Genkenaars die in het centrum wonen, kunnen een idee indienen voor een “nutteloos bordje”. “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe ideeën”, vertelt Kamiel De Bruyne. “En als je aan je gevel een bordje wil in Genk, dan is dat ook zeer welkom.” In het totaal hoopt de initiatiefnemer 70 tot 100 bordjes in het centrum te kunnen hangen. Inwoners kunnen nog tot 10 april suggesties doen voor de bordjes.