Zweedse douane betrapt Belgisch koppel op wapensmokkel: zes wapens verstopt in slip en bh

Twee Belgische veertigers waren begin december met de auto onderweg naar Zweden. Op de Sontbrug, die Denemarken met Zweden verbindt (en bekend is van de reeks "The bridge"), volgde een routinecontrole door de douane. Die kreeg argwaan omdat het verhaal van het koppel geen steek hield.

Ze vertelden dat ze op weg waren naar een trouwfeest, maar de vrouw bleek haar bagage kwijtgespeeld en de man kon niet meteen vertellen wie er juist trouwde. Daarop volgde een onderzoek: douaniers troffen zes wapens aan bij de vrouw. Ze had er twee verstopt in haar bh en vier in haar onderbroek.



Een speurhond vond in de auto ook meerdere wapenonderdelen. Die zaten achter een verborgen luik onder de autoradio en het handschoenenkastje. In totaal had het koppel 15 wapens bij.



