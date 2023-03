"Coming for a messy night?" Amsterdam is Britse overlasttoeristen beu en ontmoedigt ze met "Stay away"-filmpjes

De video's verschijnen wanneer bepaalde zoektermen worden ingegeven, zoals stag party (vrijgezellenfeest, red.) Amsterdam, cheap hotel Amsterdam en pub crawl (kroegentocht, red.) Amsterdam.

"Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden, kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei", legt de gemeente uit. De campagne is een van de vele maatregelen die Amsterdam treft. Dit voorjaar worden de sluitingstijden aangescherpt, komt er een blowverbod en beperkte alcoholverkoop in bepaalde gebieden.



Tegelijkertijd start de campagne How to Amsterdam, voor bezoekers die er al zijn. Via sociale media, tv-schermen in hotels en waarschuwingsborden worden ze geïnformeerd over onder meer het verbod op wildplassen en de aankoop van drugs op straat. Jaarlijks bezoeken 20 miljoen toeristen Amsterdam, onder hen zo'n 1 miljoen Britten.