Child Focus, 25 jaar oud en relevanter dan ooit: "Nooit liepen meer kinderen weg, ook online seksueel misbruik blijft sterk stijgen"

"Wat Child Focus goed doet, is alle soorten kinderen een gezicht geven", besluit Taspinar. "Of een kind nu dakloos is of in een slechte omgeving opgroeit: Child Focus probeert hen te helpen. Ze denken elk jaar na over spraakmakende campagnes, om bijvoorbeeld ook kinderen die langdurig vermist zijn toch in leven te houden. Ik denk dat dat voor die families en ouders van onschatbare waarde is, dat hun kind niet vergeten wordt."