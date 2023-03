Einsteintelescoop in Limburgse grensstreek is volgens de Raad van State belangrijker dan 6 windturbines in Dalhem

Voor de Raad van State was dat ook de hoofdreden om de vergunning voor de zes windturbines definitief in te trekken. "Het zou de kandidatuur van de Euregio kunnen hypothekeren en daar weegt het belang van 6 windturbines niet tegenop", voegt burgemeester Gaens er aan toe. De gemeente Voeren zelf had nog andere bezwaren aangevoerd tegen de komst van de windturbines in de Luikse buurgemeente Dahlem. Voeren maakte zich ook zorgen over de mogelijke geluidsoverlast en de slagschaduw van de windturbines. De 150 meter hoge turbines zouden ook het waardevolle landschappelijk uitzicht verstoord hebben.

In 2025 beslist Europa in welke regio het project gevestigd zal worden. Momenteel zijn er 2 potentiële regio's. Het Italiaanse eiland Sardinië, of de Euregio.