Aanpak voetbalhooligans over de grenzen heen: politie Carma overlegt met Nederlandse collega’s

Supporters die in eigen land een stadionverbod hebben gekregen, kunnen zonder probleem een voetbalwedstrijd bijwonen in een ander land. “Daar kunnen we niets tegen doen. Dat is helemaal legaal”, vertelt Niels Agten van de federale politie. “In Nederland is dat hetzelfde, dus willen we goed samenwerken met de collega’s van over de grens en proberen het probleem in kaart te brengen.”