Uitstel van herkeuring moet lange wachttijden in keuringscentra verminderen

Na de paasvakantie vertrekt er een instructie naar de keuringscentra om automobilisten voortaan een jaar de tijd te geven om zich opnieuw aan te bieden voor een groot deel van de gebreken die aanleiding geven tot herkeuring. Het gaat om zaken die de verkeersveiligheid niet rechtstreeks in gevaar brengen, zoals de afstemming van de lichten, versleten ruitenwissers of een te hoge emissie. "Want ik begin de indruk te krijgen dat de werking van de keuringscentra stilaan op een verdienmodel gebaseerd is", zei de minister.

Marino Keulen van Open VLD brak opnieuw een lans om herkeuringen te laten uitvoeren door erkende garagisten. "Meer capaciteit is in het voordeel van de verkeersveiligheid en de automobilist", zei hij. "Dit is chaos en dat verdienen de mensen niet", besloot Verheyden. "Ik vrees dat u en ik, als we binnenkort onze auto willen laten keuren, nog wel even in de wachtrij zullen staan."