Waalse barones Myriam Ullens (70) doodgeschoten, vermoedelijk door stiefzoon

Vanmorgen is in Lasne in de provincie Waals-Brabant barones Myriam Ullens de Schooten (70) doodgeschoten. Dat melden verschillende Waalse media. De vermoedelijke dader zou haar stiefzoon zijn waarmee ze al jaren in conflict ligt over een erfeniskwestie. Het parket van Waals-Brabant geeft voorlopig geen commentaar.