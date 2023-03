"Zeggen dat ik gelovig ben, voelt soms als een coming out": is gelovig zijn in Vlaanderen taboe geworden?  

"We mogen niemand homohaat laten verkondigen, daar moeten we tegen opstaan", klinkt het bij de imam in duidelijke taal. "We moeten de mensen die in een ander relatiemodel geloven ook niet veroordelen. Met hen moeten we in gesprek gaan en proberen elkaar te begrijpen zodat ze over hun mening kunnen nadenken." Hij erkent ook dat er over heel de wereld evoluties zijn als het gaat over de lgbtqia+-gemeenschap, maar dat we moeten begrijpen dat het niet overal aan dezelfde snelheid kan gaan.