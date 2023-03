Amerikaanse president Biden wil dat Israël gerechtshervorming laat vallen

"De regering van Netanyahu kan zo niet doorgaan, en dat heb ik hen ook duidelijk gemaakt", zegt Biden vlak voor hij het vliegtuig opstapt. De Amerikaanse president zegt ook dat hij zeer bezorgd is over de ontwikkelingen in Israël. Wanneer hij later de vraag krijgt wat hij hoopt dat Netanyahu zal doen, is het antwoord: "Ik hoop dat ze het laten vallen."