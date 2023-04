Bijna 900 jaar na zijn dood wordt Iwein van Aalst ereburger

In de aanloop naar de 900ste verjaardag van de Slag bij de Hertshaag (1128) besliste het stadsbestuur een project rond de figuur van Iwein van Aalst op te starten. Zo zijn er al erfgoedborden met informatie over Iwein, er komen lezingen en ook in het vernieuwde belfort komt hij aan bod. Iwein is bij de Aalstenaars tot nu toe vooral bekend als folkloristische reus. Samen met zijn vrouw Lauretta opent hij de jaarlijkse carnavalsstoet.

Iwein van Aalst komt als ereburger in het rijtje Aalsterse bekendheden met Dirk Martens, Adolf Daens, Valerius De Saedeleer, Alfred Kelders, Captain Bill Fairbairn, Louis Paul Boon, Oscar Van Malder, Michaël Ghijs en Kamiel Sergant.