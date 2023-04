Brandweer ruimt urenlang olie op na ongeval op kruispunt tussen Ardooie en Pittem

De brandweer probeerde de olie zo snel mogelijk op te ruimen, maar kon niet voorkomen dat een deel wegvloeide in een beek vlakbij. De beek is voorlopig afgedamd, de milieuambtenaar van de gemeente zal later bekijken hoe de vervuiling het best wordt aangepakt. Door het ongeval en de opruimwerken was de Ringlaan enkele uren afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Het zou kunnen dat één van de bestuurders het rode licht negeerde of een onverwachte bocht nam.