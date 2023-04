Brugse politie onderzoekt filmpje waarin jonge tiener wordt bedreigd met een mes

De politie van Brugge is op de hoogte van het filmpje. "De beelden zijn al enkele weken oud", zegt woordvoerster Lien De Poorter van de politie in Brugge. "Er is een onderzoek geopend en dat is al ver gevorderd." De politie zegt geschokt te zijn door het agressieve gedrag bij de tieners die nog zo jong zijn. "We gaan er een prioriteit van maken om te achterhalen wat er precies is gebeurd."

Gezien de jonge leeftijd van de betrokkenen kan de politie verder geen details kwijt.