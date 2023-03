Pink Floyd op 1 in De Tijdloze Album 500 met "Dark side of the moon" 

Op 4 februari 1977 liet Fleetwood Mac hun elfde album "Rumours" los op de wereld. Het album was hét break-upalbum van 1977. Letterlijk, want de liefdesperikelen van de bandleden waren op dat moment bijna soapwaardig.

46 jaar later heeft het album nog altijd veel fans. Die revival van Fleetwood Mac is al enkele jaren aan de gang. Kleppers op het album als "You can go your own way", "Don't stop" en "Dreams" werden niet alleen gecomponeerd in uiterst turbulente liefdesomstandigheden, ook het drugsgebruik van de band was toen legendarisch. Het nummer "The Chain" uit dit album prijkt trouwens op nummer 1 van De Tijdloze 100, als beste song aller tijden.