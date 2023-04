Discussie over slib vertraagt baggerwerken in provinciedomein in Brugge

Het provinciebestuur moet zijn plannen voor het provinciaal domein Fort van Beieren in Brugge bijsturen. Het Fort van Beieren was een belangrijk fort tijdens de Spaanse Successieoorlog in het begin van de 18de eeuw. Het fort is intussen grotendeels verdwenen en nu is het domein een groen gebied. Het provinciebestuur wil de historische grachtengordel die rond het fort lag, herstellen. Daarvoor moet er heel wat gebaggerd worden. Maar er is discussie over de plaats waar het uitgebaggerde slib gestort zal worden.