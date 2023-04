BASF Antwerpen gaat (petro)chemische analysestalen transporteren in de haven via drones: sneller en beter voor het milieu

SGS test de kwaliteit van de grondstoffen voor BASF. "Schepen brengen grondstoffen naar BASF die we in onze installaties kunnen gebruiken om onze producten te maken. Voor we die stoffen gebruiken, laten we de kwaliteit bij SGS testen via analysestalen. Als zij de stalen goedkeuren, kunnen we de stoffen van het schip halen om onze productie verder te zetten." De producten van BASF worden ingezet in zowat alle verwerkende sectoren, zoals de auto-industrie, bouwsector of sportartikelen.