"De samenleving is in gevaar": experts en Elon Musk roepen onderzoek naar artificiële intelligentie halt toe

Zo start de open brief van de non-pro­fit­or­ga­ni­sa­tie Future of Life Institute waarin de gevaren van artificiële intelligentie (AI) worden aangekaart. "Geavanceerde AI zou een ingrijpende verandering kunnen betekenen in de geschiedenis van het leven op aarde, en zou met de gepaste zorg en middelen moeten worden beheerd", gaat de brief verder.

"Helaas gebeurt dat niet, ook al zijn AI-laboratoria de afgelopen maanden verwikkeld geraakt in een uit de hand gelopen race om steeds krachtigere digitale breinen te ontwikkelen die niemand - zelfs hun makers niet - kan begrijpen, voorspellen of op een betrouwbare manier controleren."