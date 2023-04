Egyptische sarcofagen, sneakers of breinbrekers: 20 expotips voor de paasvakantie 

Domein Bokrijk is enkele jaren geleden gestart met een grootscheepse restauratiecampagne. Alle gebouwen in het openluchtmuseum worden gerestaureerd. Het dorp Haspengouw is nu afgewerkt en dat kan je vanaf deze paasvakantie gaan ontdekken, met acteurs erbij die het verleden tot leven brengen. Bokrijk, in de buurt van Hasselt, is in de paasvakantie elke dag open; daarna is maandag de sluitingsdag.

Nog een leuke tip, net over de grens: een expo over het Nederlandse sprookjespark de Efteling, dat dit jaar zijn 70e verjaardag viert. In het Noordbrabants museum in Den Bosch, tot en met 21 mei.