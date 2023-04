Financieel directeur van politie Oostrozebeke schrijft meer dan half miljoen over naar eigen rekening en krijgt 3 jaar voorwaardelijk

De financieel directeur van de politiezone rond Oostrozebeke kon over een periode van 15 jaar in totaal 665.000 euro van de rekening van de politie naar zijn eigen rekening overschrijven. Drie jaar geleden merkte de bank plots op dat er iets niet klopte bij de overschrijvingen. Een half jaar later nam hij ontslag en bekende hij de feiten. Naast zijn voorwaardelijke celstraf van 3 jaar, moet hij ook nog 450.000 euro terugbetalen aan de politiezone. Hij wordt 10 jaar ontzet uit zijn rechten en hij mag 3 jaar lang geen gelijkaardige job doen.



De man was sinds 1999 financieel directeur bij de gemeente. Bij de oprichting van de politiezone Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) in 2001 was hij dan ook de geknipte persoon om daar op te treden als bijzonder rekenplichtige. Vanaf 2006 haalde hij zowat elke week tot 2.000 euro af van de rekening van de politiezone om op zijn eigen rekening te zetten. In totaal heeft hij zo'n 665.000 euro naar zijn eigen rekening overgeschreven.