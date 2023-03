Belgische gamingindustrie blijft groeien, in vergelijking met de periode voor de coronacrisis

De gamingindustrie is in ons land een belangrijke sector geworden, die de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook op internationaal vlak spelen Belgische gameontwikkelaars een belangrijke rol. Vorige week zakte een recordaantal van 20 Belgische bedrijven in het gezelschap van minister van Media Benjamin Dalle af naar de Game Developers Conference (GDC) in San Francisco. Die beurs is één van de meest toonangevende voor ontwikkelaars van games wereldwijd.

De economische waarde van de gamingsector wordt bepaald door de verkoop, zowel van de games zelf als van spelconsoles, allerlei accessoires, abonnementen en prepaidkaarten. Ook de omzet van de gameontwikkelaars die in ons land actief zijn, maar hun games ook in het buitenland verkopen, wordt mee in die berekening opgenomen.

De totale economische waarde van videogames in België klokt af op 582 miljoen euro in 2022. Dat is 10 procent meer dan in 2019, voor de coronacrisis. Tegenover 2021 is dat ongeveer 3 procent minder, maar 2021 was een absoluut topjaar voor de sector, mede dankzij de coronacrisis.