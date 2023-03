Fietsster komt lelijk ten val in Antwerpen: De Lijn werkt aan oplossing voor gladde tramsporen 

De Lijn is aan het experimenteren met een gel om het probleem van gladde tramsporen aan te pakken, als gevolg van regen of vrieskou. De vervoersmaatschappij zegt dat in een reactie op een ongeval in Antwerpen. Daar is een vrouw in het ziekenhuis verzorgd nadat ze met haar fiets was uitgegleden op de tramsporen "De fietsveiligheid aan tramsporen is een oud zeer", zegt Frederik Wittock van De Lijn.