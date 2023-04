Groeiend verzet tegen plannen zwemvijver in Neerpede

In Anderlecht is er protest tegen het plan om van de vijver in het Park van Neerpede een publieke zwemvijver te maken. Volgens het burgercollectief 'Bezwaar Neerpede' zou dat schade toebrengen aan de biodiversiteit in het park. Het openbaar onderzoek voor de heraanleg van het park van Neerpede in Anderlecht is deze maand gestart.