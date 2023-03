Guerrillastrijders doden 9 militairen bij aanval in Colombia

De aanval door de linkse guerrillabeweging gebeurde in het noorden van Colombia, in de provincie Norte de Santander. "We zijn op de hoogte gebracht van de dood van negen van onze soldaten in El Carmen, in het departement Norte de Santander", zei het leger in een verklaring. Het leger schreef de aanval toe aan het ELN. "Acht soldaten raakten gewond bij de aanval", klonk het nog.