Hallerbos kleurt paars tijdens Hyacintenfestival

Het Hyacintenfestival vind in de tweede helft van april weer plaats in het Hallerbos. Om alles goed te laten verlopen werken de Stad Halle en het Agentschap voor Natuur en Bos samen. Zo zullen er gratis shuttlebussen zijn op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 april en op 1 mei van 9 uur tot 20 uur. Ook zullen er boswachters en vrijwilligers zijn die de bezoekers begeleiden op het parcours en die het paarse bloementapijt beschermen. Want het festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers van over de hele wereld.