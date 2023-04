Handelaars uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke veroordeeld omdat ze spyware verkochten waarmee zestiger zijn zoon begluurde

Het gerecht kwam de drie op het spoor nadat het vier jaar geleden een cannabisplantage ontdekte. Eén van de verdachten, een man van 60 uit Deerlijk, bleek niet alleen drugs te kweken, maar had op zijn telefoon ook naaktbeelden van zijn zoon staan. Die kwamen van een cameraatje dat hij had verborgen in de badkamer. Maar hij had ook spyware geïnstalleerd op de gsm van de jongeman om foto's en berichten te onderscheppen.