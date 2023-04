Volledig gerestaureerd museumdorp Haspengouw in Domein Bokrijk vanaf 1 april te bezoeken

Domein Bokrijk is enkele jaren geleden gestart met een grootscheepse restauratiecampagne: alle gebouwen in het openluchtmuseum zouden gerestaureerd worden. Die campagne loopt nu stilaan ten einde.

Haspengouw is het eerste museumdeel waar alle gebouwen gerestaureerd zijn. En dat volledige gerestaureerde dorp opent nu zaterdag, 1 april, zijn deuren. Ondervoorzitter van Bokrijk Liesbet Gabriels: "Speciaal is dat heel Haspengouw gerestaureerd is. Er zijn dus geen werken meer aan de gang. En acteurs gaan de geschiedenis er ook tot leven brengen." Dat gaat dan bijvoorbeeld om de pastoor die een donderpreek geeft of de champetter die je wat heeft mee te delen.