Indonesië bouwt nieuwe hoofdstad wegens overstromingen, maar ook daar is er al wateroverlast

Daarom kondigde de Indonesische president Joko Widodo in 2019 aan dat het land een nieuwe hoofdstad zou bouwen in Kalimantan, het Indonesische deel van het grote eiland Borneo. Die zal de naam Nusantara krijgen.

Nusantara is momenteel nog in opbouw, maar nu blijkt dat ook dáár wateroverlast een probleem is. "Het is sinds 2019 nu al de vijftiende keer dat het kerngebied overstroomt, waar onder andere het presidentieel paleis zou komen", zegt Kris Vanslambrouck in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij is coördinator van de Zuidoost-Aziëwerking van 11.11.11.