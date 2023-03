School in Ekeren reageert na zwaar ongeval waarbij jongen (11) levensgevaarlijk gewond raakte: "Enorme schok"

In Ekeren is dinsdagnamiddag een jongen (11) onder een muur terecht gekomen op de speelplaats van de Sint-Vincentschool. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en verkeert volgens de laatste berichten vandaag nog altijd in levensgevaar. Hoe de muur kon omvallen of instorten wordt nog onderzocht.