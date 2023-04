Kringwinkel Vites en kindergemeenteraad Haacht zamelen boeken in voor kwetsbare gezinnen

In Haacht hebben de leden van de kindergemeenteraad zich de voorbije tijd bezig gehouden met boeken in te zamelen. "We hebben dat gedaan voor kinderen die in armoede leven", vertelt kinderburgemeester Jarne Denauw. "We hebben aan de medeleerlingen op school gevraagd om boeken mee te nemen en die hebben wij dan naar de kringwinkel gebracht."

De actie kadert in het thema 'Kinderarmoede', waar de Haachtse kindergemeenteraad zich dit jaar op focust. Maar de inzamelactie is een initiatief van Kringwinkel Vites, vertelt ingrid Deroo van Vites. "Vites organiseert de boekenactie naar aanleiding van de jeugdboekenmaand, want er zijn heel wat kinderen die geen toegang tot boeken hebben. Het is fantastisch om te zien hoe de Haachtse jeugd zich hiervoor heeft ingezet!"