Koning Charles en Camilla komen aan in Berlijn voor driedaags staatsbezoek in Duitsland

Het laatste bezoek van koningin Elizabeth II dateert van 2015. De onderhandelingen over de brexit waren toen volop aan de gang. Dit bezoek van Charles en Camilla moet dan ook helpen om de plooien tussen het VK en de rest van Europa weer glad te strijken.

Dat het paar niet meteen tot in Frankrijk zal raken, is dan ook een tegenvaller voor de Britse regering. Premier Rishi Sunak was niet zo lang geleden zelf wel in Parijs, waar hij samen met de Franse president Macron een nieuwe start in de relaties tussen beide landen aankondigden. De Britse koninklijke familie, met al haar perikelen, maar ook grote populariteit, is al decennialang een vehikel voor de ambities van Downing Street. Dat is ook met een nieuwe koning niet anders.