Dan toch zomeruur in Libanon: regering krabbelt terug

In Libanon gaat vanaf vannacht in het hele land het zomeruur in. Vorig weekend had slechts een deel van de bevolking de klok een uur vooruitgezet, waardoor er plots twee tijdszones waren. Na dagen van verwarring en chaos krabbelt de Libanese regering dan toch terug. Het land heeft sinds oktober geen president meer en kampt ook met politieke chaos en economische problemen.