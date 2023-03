Limburgse politiecombi’s krijgen allemaal geel-blauw battenburgpatroon

De politie wil dezelfde look voor zowel de voertuigen als voor het uniform. De Limburgse nieuwe en recente politiecombi’s krijgen nu de battenburgmarkering die is uitgetest bij de zone LRH. Korpschef Pirard: “Er is overleg geweest met alle korpscheffen van Limburg en er is een besef dat er eenvormigheid moet zijn. Zeker wanneer verschillende politiediensten samen aan het werk zijn, dan moeten we een eenheid vormen wat betreft de voertuigen maar ook wat betreft de kledij.”