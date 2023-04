Linkebeek geeft negatief advies voor aanleg van twee extra sporen voor GEN en fietssnelweg

Het negatieve advies betekent niet dat de gemeente sowieso in beroep gaat of niet meer met Infrabel en de NMBS rond de tafel wil zitten. “Momenteel is er nog geen beslissing. We bekijken dan of we in beroep zullen gaan. We blijven alvast spreken. Bij de mensen waarmee we rond de tafel zitten, is er nog altijd de goodwill om het project te verbeteren”, aldus de schepen.