Man uit Herent krijgt 30 maanden cel voor jarenlange oplichting met pamperboxen

De aanbieding trok veel geïnteresseerde ouders, van wie de beklaagde in totaal een miljoen euro ontving. Bij mensen die in het begin van 2015 intekenden, kwamen de luierboxen de eerste maanden aan, bij sommigen liep het bijna een jaar lang goed. Na een tijd stopten de leveringen waarvoor de klanten betaald hadden. Eind 2016 dienden zowat 1.300 mensen een klacht in bij de FOD Economie. De economische inspectie stelde ook vast dat hij op meerdere administratieve vlakken niet in orde was.